Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,37 0,0121  EUR: 34,65 0,0857 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Эксклюзивные новости УНН
Икра, красная рыба и "Оливье": советы эксперта, как выбрать продукты к праздничному столу
Икра, красная рыба и "Оливье": советы эксперта, как выбрать продукты к праздничному столу
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
2865

В Украине вступил в действие закон о ратификации соглашения о свободной торговле с Великобританией

В Украине вступил в действие закон о ратификации соглашения о свободной торговле с Великобританией

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Закон Украины о ратификации Соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии официально опубликован в парламентской газете “Голос Украины”, передает УНН.

Закон позволяет ратифицировать Соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии, которое заменит в отношениях с Великобританией Договор о принципах отношений и сотрудничества между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии от 10 февраля 1993 года, ратифицированный Законом Украины от 15 июля 1994 года, и Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Добавим, этот Закон вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщал УНН ранее, ВРУ приняла проект закона № 0083 о ратификации Соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии.

Источник: УНН
Теги: Украина, Великобритания
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.