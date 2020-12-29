НАПК предупредило об ограничении доступа к реестру деклараций

КИЕВ. 29 декабря. УНН. К концу года доступ к реестру деклараций может быть частично ограничен из-за технических работ по модернизации портала. Об этом сообщает пресс-служба НАПК, передает УНН.

"В связи с модернизацией до конца 2020 года может быть частично ограничен доступ в Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления (реестр деклараций)", - отмечают в пресс-службе.

НАПК призвало субъектов декларирования в случае обнаружения ошибки в работе реестра, или если они не найдут в персональном электронном кабинете ранее поданные в реестр документы "не волноваться".

"Полноценный переход на обновленную версию реестра требует определенного времени, и после его завершения весь функционал и представленные документы будут восстановлены. В обновленном реестре будут доступны черновики документов, созданные в течение последнего месяца", - сообщили в агентстве.

Напомним, закон № 1079-IX о восстановлении работы НАПК был официально опубликован в парламентской газете "Голос Украины" от 29 декабря. Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, то есть, 30 декабря.

Закон, в частности, предусматривает открытый круглосуточный доступ в Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Как сообщал УНН, 27 октября Конституционный Суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины, статью 366-1 УКУ, предусматривающую ответственность за ложь в декларации. Решение повлияло на работу НАПК и электронного декларирования в частности.