Гибридное оружие против Украины: Кулеба высказался о российской вакцине

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Вопрос вакцины является классическим примером гибридных возможностей дипломатии, и в данном контексте ситуация с российской вакциной является гибридным оружием России против Украины. Об этом в интервью газете “День” сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает УНН.

“Вопрос вакцины является классическим примером гибридных возможностей... Существует несколько измерений этого вопроса. Есть классический путь получения вакцины или доступа к ней через систему COVAX. В частности существуют возможности договориться напрямую с отдельными поставщиками-производителями, а также гибридная возможность обратиться к странам, которые уже зарезервировали для себя с большим запасом вакцину, попросить их сейчас дать небольшую долю нам с расчетом на то, что они все равно свои запасы пополнят” , - сказал министр.

“И есть еще одно гибридное измерение в этой истории — это ситуация с российской вакциной. Мы же понимаем, что когда речь идет о российской вакцине, то она есть гибридным оружием России против Украины”, — добавил он.

Напомним, недавно Владимир Зеленский в интервью The New York Times сообщил, что Украина потеряла позиции в мире и Европе с точки зрения приоритетности стран на получение вакцины от COVID-19, но несмотря на это государство “прежде всего основывает свое решение на том, чтобы выбрать безопасную вакцину”.



Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию заявил, что “Украина будет спасать своих людей”, не дав конкретного ответа, готова ли страна использовать российскую вакцину против COVID-19 в случае доказательства ее эффективности.