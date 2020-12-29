Зеленский ввел в действие решение СНБО относительно развития высоких технологий

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО относительно совершенствования государственной политики инновационного развития, предусматривающее создание Межведомственной комиссии, которая будет заниматься координацией органов власти относительно комплексного развития высоких технологий. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Президента.

Так, Президент подписал указ № 589/2020, которым ввел в действие решение СНБО от 28 декабря 2020 года "О совершенствовании государственной политики инновационного развития Украины".

Согласно решению СНБО, введенного в действие указом Главы государства, с целью совершенствования взаимоотношений в сфере высоких технологий, в частности в подготовке кадров, проведении научных исследований и в производстве и реализации высокотехнологичной продукции на внутреннем и внешнем рынках, а также ускорения перехода Украины на инновационную модель развития решено образовать Межведомственную комиссию по координации деятельности органов исполнительной власти в сфере национальной безопасности и обороны относительно комплексного развития высоких технологий.

Секретарь СНБО должен в месячный срок представить на утверждение Президенту Украины проект положения о Межведомственной комиссии.

Напомним, СНБО планирует привлечь НАН Украины к сотрудничеству с субъектами сектора безопасности и обороны.