Офис члена президиума Боснии, подарившего икону Лаврову, объяснил как она оказалась у него

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Офис сербского члена президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика сообщил посольство Украины в Боснии и Герцеговине о том, каким образом она оказалась на территории другого государства и как попала к политику. Об этом сообщил в комментарии УНН спикер МИД Украины Олег Николенко.

Офис сербского члена президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика сообщил посольство Украины в Боснии и Герцеговине о том, что икона Святого Николая, которую политик подарил главе МИД России Сергею Лаврову, якобы “находилась во владении семьи из Республики Сербской” и является “семейной иконой”.

“Однако никаких подтверждающих документов о законности перемещения иконы на территорию Боснии и Герцеговины предоставлено не было. Таким образом, вопрос о истинных обстоятельствах попадания артефакта в Боснию и Герцеговину и пути его поступления в собственность остается открытым”, — сообщил Николенко.

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МИД Украины в сотрудничестве с Министерством культуры и информационной политики Украины, Генеральной прокуратурой, Национальной полицией и учреждениями культуры продолжают принимать меры, в том числе с привлечением возможностей Интерпола для установления обстоятельств, времени и лиц, причастных к изъятию и перемещения иконы с территории Украины.

“Украина обратилась в Боснию и Герцеговину с просьбой безотлагательно передать ей икону для проведения детальных экспертиз. Украинская сторона также выразила готовность к сотрудничеству с боснийско-герцеговинским следственными органами для выяснения всех обстоятельств, связанных с вывозом иконы с территории нашего государства. Полная открытость Боснии и Герцеговины в этом вопросе подтвердила бы наличие у нее истинной политической воли к развитию дружественных отношений с Украиной, уважения ее суверенитета и территориальной целостности”, — добавил представитель МИД.

Напомним, член президиума Боснии, который подарил Лаврову украинскую икону, слег с коронавирусом накануне брифинге, где должен был объяснить ситуацию.