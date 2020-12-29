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Украина готовится к новым соглашениям о свободной торговле с пятью государствами

Украина готовится к новым соглашениям о свободной торговле с пятью государствами

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Украина готовится подписать пять новых соглашений о свободной торговле — с Египтом, Иорданией, Вьетнамом, Индонезией и Китаем. Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко на пресс-конференции во вторник, передает УНН.

“Идет подготовка к новым соглашениям о свободной торговле с Египтом, Иорданией, Вьетнамом, Индонезией и Китаем. Это все — важные рынки для украинской продукции в рамках расширения наших экспортных возможностей”, — сказал министр.

По его словам, начато также переговоры по обновлению соглашений Украины с ЕС.

“Это будет следующий вызов в 2021 году, потому что 5 лет с момента подписания соглашения об ассоциации был так называемый „stand still“... Сейчас мы можем пересматривать соглашения, и мы уже начали такие переговоры”, — заявил Петрашко.

Напомним, сегодня закон Украины о ратификации Соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии был официально опубликован в парламентской газете “Голос Украины”.

Источник: УНН
Теги: Украина
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