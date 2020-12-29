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ГПЗКУ не будет отдаваться на приватизацию - Петрашко

ГПЗКУ не будет отдаваться на приватизацию - Петрашко

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины не будет отдаваться на приватизацию из-за кредита, который она не оплатила китайской компании. Об этом заявил на пресс-конференции министр экономики Игорь Петрашко, передает корреспондент УНН.

"Относительно ГПЗКУ, дискуссия происходит давать его на приватизацию или нет. С точки зрения же позиции по приватизации на данный момент это с нашей точки зрения невозможно и нецелесообразно. Учитывая то, что там есть большой китайский кредит, который был взят под государственные гарантии. Отдать такую компанию на приватизацию будет означать, что государство должно будет выписать чек и рассчитаться с Китаем по этому кредиту", - сказал Петрашко.

По его словам, сейчас ведутся переговоры с китайской стороной, чтобы найти взаимопонимание.

Напомним, по информации правительства, поступления от приватизации в этом году составили 2,5 млрд грн, что больше, чем за 2018 и 2019 годы вместе взятые.

Источник: УНН
Теги: зерно, Украина, Минэкономразвития, ГПЗКУ
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