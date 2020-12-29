Гнать эту власть и объединяться с РФ: Наталья Витренко прокомментировала назначение сына министром

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Народный депутат Украины II и III созывов, а также лидер "Прогрессивной социалистической партии Украины" (ПСПУ) Наталья Витренко раскритиковала действующую власть, призвала объединяться с РФ, но похвалила сына Юрия за новую должность и.о. министра энергетики, сообщает УНН со ссылкой на ее видеоблог.

Витренко в своём обращении раскритиковала Президента Владимира Зеленского за то, что он не разработал экономической модели страны.

"Эту всю власть Украины нужно гнать поганой метлой. Нужно менять радикальный курс, экономическую модель развития страны", - заявила она.

Витренко рекомендует уходить от МВФ и обьединяться с РФ. Об этом она настаивает с 2010 года.

"У Украины есть единственный путь спасения - это интеграция с РФ и Беларусью. Это даст возможность Украине получить огромный рынок сбыта своей продукции, даст возможность продать свой научный потенциал, свою экономику", - убеждена Витренко.

Напомним, 21 декабря Юрий Витренко по рекомендации Владимира Зеленского был назначен и.о. министра энергетики вместо Ольги Буславец. Ранее он был топ-менеджером НАК "Нафтогаз", которая подняла цену на газ для населения с 1,4 грн до 6,9 грн за куб. м. После назначений Витренко в Минэнерго правительство отменило льготный тариф на электроэнергию.