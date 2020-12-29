Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,37 0,0121  EUR: 34,65 0,0857 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Эксклюзивные новости УНН
Икра, красная рыба и "Оливье": советы эксперта, как выбрать продукты к праздничному столу
Икра, красная рыба и "Оливье": советы эксперта, как выбрать продукты к праздничному столу
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
5610

Степанов стал потенциальным донором костного мозга

Степанов стал потенциальным донором костного мозга

Максим Степанов

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов зарегистрировался в украинском реестре доноров костного мозга и официально стал потенциальным донором, передает корреспондент УНН.

Так, событие состоялось в рамках подписания меморандума между Министерством здравоохранения и представителями общественных организаций по развитию направления трансплантации костного мозга и популяризации донорства в Украине.

"Меморандум... поможет консолидировать наши усилия, чтобы наша мечта осуществилась и мы имели полную трансплантационную независимость", - отметил Степанов.

Он подчеркнул, что когда речь идет о жизни людей, "вопрос "сколько это стоит" даже не должно возникать".

После короткого выступления министр сдал необходимый забор образцов ДНК, их доставят в лабораторию в Германии, и через несколько месяцев после получения результатов Степанов будет внесен в реестр доноров.

По данным Минздрава, стоимость обследования образцов каждый из участников должен платить за свой счет через официальную платформу dobro.ua.

Как сообщалось ранее в УНН, Трамп согласился стать донором плазмы крови для больных COVID-19.

Источник: УНН
Теги: Минздрав, донор, Максим Степанов
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.