Степанов стал потенциальным донором костного мозга

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов зарегистрировался в украинском реестре доноров костного мозга и официально стал потенциальным донором, передает корреспондент УНН.

Так, событие состоялось в рамках подписания меморандума между Министерством здравоохранения и представителями общественных организаций по развитию направления трансплантации костного мозга и популяризации донорства в Украине.

"Меморандум... поможет консолидировать наши усилия, чтобы наша мечта осуществилась и мы имели полную трансплантационную независимость", - отметил Степанов.

Он подчеркнул, что когда речь идет о жизни людей, "вопрос "сколько это стоит" даже не должно возникать".

После короткого выступления министр сдал необходимый забор образцов ДНК, их доставят в лабораторию в Германии, и через несколько месяцев после получения результатов Степанов будет внесен в реестр доноров.

По данным Минздрава, стоимость обследования образцов каждый из участников должен платить за свой счет через официальную платформу dobro.ua.

Как сообщалось ранее в УНН, Трамп согласился стать донором плазмы крови для больных COVID-19.