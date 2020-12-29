НСЗУ выплатила медучреждениям за оказание помощи "коронавирусным" пациентам более 13,2 млрд грн

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Национальная служба здоровья Украины выплатила медучреждениям за оказание помощи пациентам с CОVID-19 и с подозрением на него более 13,2 млрд грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Национальной службы здоровья Украины.

"Специалисты НСЗУ разработали, утвердили и реализовали первую в Украине Программу медицинских гарантий. Она работает прежде всего в интересах пациента. Поэтому, учитывая текущую ситуацию с пандемией, мы смогли оперативно расширить ПМГ на дополнительные 4 пакета", - говорится в сообщении.

Сообщается, что это пакеты услуг, связанные с оказанием помощи пациентам с COVID-19 и подозрением на него.

"По состоянию на 28 декабря НСЗУ выплатила более 13,2 млрд грн за предоставление помощи пациентам с COVID-19 и с подозрением на него", - отмечается в сообщении.

Так, из них:

- более 7 миллиардов ривен - четыреста пятьдесят шести заведениям за предоставление стационарной помощи пациентам с COVID;

- почти 6 миллиардов гривен - 25 центрам экстренной медицинской помощи;

- более 404 миллионов гривен - девятьсот сорока пяти медучреждениям, в которых мобильные бригады, которые выезжают к людям с подозрением на COVID-19 и берут образцы для тестирования;

- еще 52 миллиона гривен получили 152 больницы, которые оказывали стационарную помощь пациентам с COVID-19 в апреле, но не входили в перечень больниц, определенных для госпитализации.

Напомним, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что лечение одного больного коронавирусной болезнью COVID-19 в Украине обходится в среднем в 38 тыс. грн.



