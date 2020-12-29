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НСЗУ выплатила медучреждениям за оказание помощи "коронавирусным" пациентам более 13,2 млрд грн

НСЗУ выплатила медучреждениям за оказание помощи "коронавирусным" пациентам более 13,2 млрд грн

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Национальная служба здоровья Украины выплатила медучреждениям за оказание помощи пациентам с CОVID-19 и с подозрением на него более 13,2 млрд грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Национальной службы здоровья Украины.

"Специалисты НСЗУ разработали, утвердили и реализовали первую в Украине Программу медицинских гарантий. Она работает прежде всего в интересах пациента. Поэтому, учитывая текущую ситуацию с пандемией, мы смогли оперативно расширить ПМГ на дополнительные 4 пакета", - говорится в сообщении.

Сообщается, что это пакеты услуг, связанные с оказанием помощи пациентам с COVID-19 и подозрением на него.

"По состоянию на 28 декабря НСЗУ выплатила более 13,2 млрд грн за предоставление помощи пациентам с COVID-19 и с подозрением на него", - отмечается в сообщении.

Так, из них:

- более 7 миллиардов ривен - четыреста пятьдесят шести заведениям за предоставление стационарной помощи пациентам с COVID;

- почти 6 миллиардов гривен - 25 центрам экстренной медицинской помощи;

- более 404 миллионов гривен - девятьсот сорока пяти медучреждениям, в которых мобильные бригады, которые выезжают к людям с подозрением на COVID-19 и берут образцы для тестирования;

- еще 52 миллиона гривен получили 152 больницы, которые оказывали стационарную помощь пациентам с COVID-19 в апреле, но не входили в перечень больниц, определенных для госпитализации.

Напомним, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что лечение одного больного коронавирусной болезнью COVID-19 в Украине обходится в среднем в 38 тыс. грн.

Источник: УНН
Теги: Украина, больницы, Коронавирус, выплаты
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