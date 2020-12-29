Зеленский отстранил главу КСУ Тупицкого на два месяца

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Александра Тупицкого от должности судьи Конституционного Суда сроком на два месяца. Об этом сообщает пресс-служба ОПУ, информирует УНН.

"Я подписываю этот указ ради восстановления справедливости и решения конституционного кризиса", - отметил Зеленский.

Указывается, что решение было принято после получения и обработки специалистами Офиса Президента ходатайства Офиса Генерального прокурора, подписанного исполняющим обязанности Генпрокурора, об отстранении судьи КСУ Александра Тупицкого от должности сроком на два месяца.

Заместитель руководителя Офиса Главы государства Андрей Смирнов отметил, что ходатайство было направлено на исполнение ст. 154 Уголовно-процессуального кодекса, которая предусматривает, что должностные лица, назначенные Президентом Украины, отстраняются от должности по ходатайству прокурора, и решение принимает Президент.

"Никаких оговорок о возможности его рассмотрения и принятия соответствующих решений нами не было установлено", - отметил он.

Отмечается, что по убеждению специалистов в области конституционного права, ни Конституция Украины, ни закон Украины о Конституционном Суде не определяют особой процедуры такого процессуального действия, которым является отстранение судьи КСУ от выполнения должностных обязанностей, заметил представитель Президента Украины в Конституционном Суде Федор Вениславский.

"Это не увольнение, это не прекращение его полномочий судьи, это временная мера, предусмотренная УПК Украины, статьей 154. Президент Украины во исполнение Конституции и законов Украины, согласно Конституции, издает указы. В соответствии со статьей 154 лицо, которое назначил на должность Президент Украины может быть на время досудебного расследования на срок до двух месяцев временно отстранено от своей должности. То есть Президент Украины действует в полном соответствии со своими конституционными полномочиями, отстраняя господина Тупицкого от должности судьи КСУ на два месяца", - заявил Вениславский.

Отметим, что согласно статье 149-1 Конституции Украины, полномочия судьи Конституционного Суда Украины прекращаются в случае:

1) истечения срока его полномочий;

2) достижения им семидесяти лет;

3) прекращения гражданства Украины или приобретения им гражданства другого государства;

4) вступления в законную силу решения суда о признании его безвестно отсутствующим или объявления умершим, признания недееспособным или ограниченно дееспособным;

5) вступления в законную силу обвинительного приговора в отношении него за совершение им преступления;

6) смерти судьи Конституционного Суда Украины.

Ни под один из пунктов глава КСУ Александр Тупицкий не подпадает. Поэтому, вероятно, решение Зеленского было принято вопреки Конституции, на основании статьи 154 УПК Украины: "Отстранение от должности осуществляется на основании решения следственного судьи во время досудебного расследования или суда во время судебного производства на срок не более двух месяцев".

Как сообщалось ранее в УНН, Президент Украины Владимир Зеленский сегодня созвал заседание СНБО, во время которого рассматривался вопрос конституционного кризиса.

Напомним, у Зеленского ранее заявили, что Президент может отстранить главу КСУ Тупицкого - в КСУ сообщили, что для подобных решений нет законодательных оснований.

Напомним, Офис Генерального прокурора отметил, что сообщил о подозрении главе Конституционного Суда Украины Александру Тупицкому и направил ходатайство Президенту Украины Владимиру Зеленскому об отстранении Тупицкого с должности главы КСУ.

Как ранее сообщалось в УНН, глава Конституционного Суда Александр Тупицкий не пришел в Офис Генерального прокурора в понедельник, 28 декабря, для участия в процессуальном действии. Сообщение о подозрении ему должны прислать по почте.

Напомним, что ГБР заявляло, что расследует ряд уголовных дел, в которых проверяется причастность Тупицкого к совершению преступлений в составе преступной организации. Также Государственным бюро расследований было начато досудебное расследование по фактам самовольного занятия земельного участка на территории Крыма, а также государственной измены главой Конституционного суда Украины.

В ноябре 2020 года глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий не явился в Государственный бюро расследований, где его должны были допросить.

Также напомним, что в пресс-службе партии "Слуга народа" заявляли, что вызов главы КСУ к ОГП оправдан, а обнародованные пленки дают основания для отстранения Александра Тупицкого с должности.