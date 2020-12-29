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При поддержке Госкино в этом году вышло в прокат 20 украинских фильмов

При поддержке Госкино в этом году вышло в прокат 20 украинских фильмов

КИЕВ. 29 декабря. УНН. В этом году при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино в прокат вышли 20 украинских фильмов. Об этом заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко во время live-конференции, передает корреспондент УНН.

"В кинопрокат вышли 20 украинских фильмов этого года, созданных при поддержке Госкино. Запущено в производство 92 проекта. Завершены в течение этого года 24 фильма", - рассказал Ткаченко.

Как сообщалось, в Украине завершились съемки фильма украинского режиссера и бывшего политического заключенного Олега Сенцова "Носорог". 

Также напомним, Сенцов взял из бюджета на фильм "Носорог" 1 млн долл.

Источник: УНН
Теги: кино, Украина, Минкульт, Госкино
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