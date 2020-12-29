Новости: Политика
29 декабря 2020, 20:34 • Анна Мурашко • 4695
При поддержке Госкино в этом году вышло в прокат 20 украинских фильмов
КИЕВ. 29 декабря. УНН. В этом году при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино в прокат вышли 20 украинских фильмов. Об этом заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко во время live-конференции, передает корреспондент УНН.
"В кинопрокат вышли 20 украинских фильмов этого года, созданных при поддержке Госкино. Запущено в производство 92 проекта. Завершены в течение этого года 24 фильма", - рассказал Ткаченко.
Как сообщалось, в Украине завершились съемки фильма украинского режиссера и бывшего политического заключенного Олега Сенцова "Носорог".
Также напомним, Сенцов взял из бюджета на фильм "Носорог" 1 млн долл.
Источник: УНН
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