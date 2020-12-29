Ложь в декларациях: Зеленский хочет усилить ответственность через "усовершенствованный" законопроект

КИЕВ. 29 декабря. УНН. На заседании СНБО одобрили законопроект по совершенствованию ответственности за недостоверное декларирование, который после доработки Президент Украины Владимир Зеленский внесет в парламент как неотложный. Об этом сообщает пресс-служба ОПУ, информирует УНН.

"Многие из народных депутатов не хотели, чтобы было наказание в виде лишения свободы. Поэтому был принят законопроект компромиссной редакции. И сейчас мы исправляем ошибку. Я согласен, что этот законопроект нужно доработать, чтобы не было споров по поводу тех или иных норм", - отметил Зеленский.

Отмечается, что соответствующий законопроект касается внесения изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс и другие законодательные акты по совершенствованию такой ответственности, который был одобрен на заседании СНБО и после доработки будет внесен Президентом в Верховную Раду как неотложный.

"Должна быть восстановлена не только уголовная ответственность, но и соответствующее наказание за то, что лицо не задекларировало какие-то свои состояния и это было сделано умышленно и в значительной сумме. Совет национальной безопасности и обороны Украины поддержал позицию Президента по восстановлению такого вида наказания, как лишение свободы за недекларирование и за недостоверные сведения в электронных декларациях наших чиновников", - сказал глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики Андрей Костин.

Депутат также напомнил, что Венецианская комиссия приняла заключение, которым рекомендует Верховной Раде не просто восстановить уголовную ответственность за ложь в декларациях, а установить такой вид наказания, как лишение свободы.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд Украины признал таковой, что не соответствует Конституции Украины, статью 366-1 УК, предусматривающей ответственность за ложь в декларации. После этого в Украине начался так называемый "конституционный кризис", который сопровождался закрытием ряда дел ТОП-чиновников по лжи в декларациях и недекларировании активов.

Впоследствии, 11 декабря Венецианская комиссия одобрила два вывода, которые касаются решения КСУ и ситуации с антикоррупционным законодательством. А уже 24 декабря Зеленский подписал закон о восстановлении ответственности за ложь в декларациях, который, однако, не предусматривает тюремного наказания за соответствующие действия. В НАПК назвали компромиссный проект "санаторными" условиями для коррупционеров.