С сегодняшнего дня возвращается уголовная ответственность за ложь в декларациях

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Закон №1074-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно установления ответственности за декларирование недостоверной информации и непредоставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления", вступил в силу в среду, 30 декабря. Накануне он был официально опубликован в парламентской газете "Голос Украины", передает УНН.

Так, этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, то есть, сегодня, 30 декабря.

Указанным законом внесятся изменения в Примечание к статье 172-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях, которые уточняют субъектов данного правонарушения, а также позволяют накладывать административные взыскания по этой статье в случае, когда сведения в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, отличаться от достоверных на сумму "от 100 до 500 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц", а не "от 100 до 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц" как указано в действующей редакции.

Предложенные в КоАП изменения, как следствие, позволяют поднять и порог уголовной ответственности за декларирование недостоверной информации.

Документом также предлагается исключить из Уголовного кодекса Украины статью 366-1, при этом дополнить кодекс новой статьей 366-2 "Декларирование недостоверной информации", устанавливающей уголовную ответственность:

в случае, если такие сведения отличаются от достоверных на сумму от 500 до 4000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц в виде штрафа от двух тысяч пятисот до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или общественных работ от 150 до 240 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет по части первой настоящей статьи;

для трудоспособных лиц в виде от двух тысяч пятисот до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или общественных работ от 150 до 240 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет по части первой настоящей статьи; в случае, если такие сведения отличаются от достоверных на сумму более 4000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц в виде штрафа от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или общественных работ от 150 до 240 часов, или ограничение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет по части второй настоящей статьи.

Также УК Украины дополняется статьей 366-3, которой устанавливается уголовная ответственность за умышленное непредоставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, в виде штрафа от двух тысяч пятисот до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или общественных работ от 150 до 240 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Документ устраняет пробелы в законодательстве, возникшие в связи с решением Конституционного суда Украины от 27 октября 2020 года, и обеспечивает возможности привлечения к уголовной ответственности за декларирование недостоверной информации и за непредоставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Президент Владимир Зеленский подписал закон 24 декабря.