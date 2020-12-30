Зеленский уволил главу Черкасской ОГА

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности главы Черкасской ОГА Сергея Сергийчука и назначил временно исполняющего обязанности главы. Соответствующие указы опубликовала пресс-служба ОПУ, информирует УНН.

"Уволить Сергийчука Сергея Ивановича с должности главы Черкасской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в тексте указа №602/2020.

Следующим указом Зеленский назначил временно исполняющего обязанности - Виктора Гусака.

"Временно возложить исполнение обязанностей главы Черкасской областной государственной администрации на Гусака Виктора Григорьевича", - сообщается в тексте указа №603/2020.

Как сообщалось ранее в УНН, Зеленский представил Сергийчука в качестве нового главы Черкасской области в августе этого года.