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Зеленский уволил главу Черкасской ОГА

Зеленский уволил главу Черкасской ОГА

Сергей Сергийчук

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности главы Черкасской ОГА Сергея Сергийчука и назначил временно исполняющего обязанности главы. Соответствующие указы опубликовала пресс-служба ОПУ, информирует УНН.

"Уволить Сергийчука Сергея Ивановича с должности главы Черкасской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в тексте указа №602/2020.

Следующим указом Зеленский назначил временно исполняющего обязанности - Виктора Гусака.

"Временно возложить исполнение обязанностей главы Черкасской областной государственной администрации на Гусака Виктора Григорьевича", - сообщается в тексте указа №603/2020.

Как сообщалось ранее в УНН, Зеленский представил Сергийчука в качестве нового главы Черкасской области в августе этого года.

Источник: УНН
Теги: Черкасская ОГА, увольнение, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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