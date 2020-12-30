Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,26 -0,1063  EUR: 34,64 -0,0083 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Эксклюзивные новости УНН
Новогодние поздравления: из-за пандемии в Украине стали меньше заказывать Дедов Морозов и Снегурочек
Новогодние поздравления: из-за пандемии в Украине стали меньше заказывать Дедов Морозов и Снегурочек
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
10995

Расследования смерти медиков из-за COVID-19 планируют сократить - Минздрав

Расследования смерти медиков из-за COVID-19 планируют сократить - Минздрав

КИЕВ. 30 декабря. УНН. На ближайшем заседании Кабинет министров Украины может рассмотреть изменения в процедуру расследования случаев смерти медицинских работников из-за COVID-19. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Проведена встреча с коллегами из Минсоцполитики, Фонда социального страхования, Государственной службы по труду и инициировано нормативно-правовые изменения относительно усовершенствования процедуры расследования случаев смерти отдельных категорий медицинских работников, которые будут вынесены в ближайшее время на рассмотрение правительством. Мы значительно упростили механизм этих выплат, механизм проведения расследований, максимального его сократили. Сейчас это постановление отправлено Министерством здравоохранения на согласование коллегам из других министерств, и на ближайшее заседание правительства будет вынесен этот нормативный акт", - сообщил он.

Напомним, в Минсоцполитики объяснили, почему задерживаются компенсации семьям погибших медиков от COVID-19.

Как ранее сообщалось в УНН, Фонд социального страхования выплатил медикам 17,9 млн гривен компенсаций утраченного заработка за время самоизоляции от COVID-19.

Источник: УНН
Теги: медики, Минздрав, смерть, Коронавирус, Максим Степанов
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.