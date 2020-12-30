Суд удовлетворил отзыв ходатайства об аресте Татарова

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Высший антикоррупционный суд удовлетворил заявление прокурора Офиса Генеральной прокуратуры Украины об отзыве ходатайства об избрании меры пресечения заместителю главы Офиса президента Олегу Татарову, передает корреспондент УНН.

"Заявление прокурора ... об отзыве ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Татарова удовлетворить. Вернуть прокурору материалы ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей...", - сказал судья.

Так, ранее прокурор Офиса Генерального прокурора Андрей Грицан подал заявление об отзыве ходатайства об избрании меры пресечения Олегу Татарову.

Напомним, в пятницу, 24 декабря, Офис генпрокурора решил забрать дело Татарова у НАБУ и передал его СБУ. В НАБУ заявили, что Офис генпрокурора "стал на личную защиту Татарова".

Ранее ВАКС должен был рассмотреть ходатайство об аресте Татарова с возможностью внесения залога 24 декабря.

В то же время, суд отложил на 28 декабря рассмотрение ходатайства из-за необходимости выяснения полномочий прокуроров.

А уже 28 мая в деле в отношении заместителя руководителя Офиса Президента Олега Татарова окончательно устранили прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Тогда же ВАКС снова отложил заседание по Татарову из-за неявки прокуроров.

Напомним, заместителю руководителя Офиса Президента Олегу Татарову лично 21 декабря в НАБУ вручили уведомление о подозрении.

НАБУ и САП сообщили ранее, что заместителю главы Офиса Президента Украины сообщено о подозрении в причастности к предоставлению неправомерной выгоды за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта по делу о завладении 81 млн грн Нацгвардии.

В НАБУ указывали, что заместитель главы Офиса Президента Украины является третьим подозреваемым в совершении указанного преступления. Кроме него по делу подозреваются заместитель директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины Константин Дубонос (ч.3 ст.368 УК Украины) и бывший народный депутат, экс-конечный бенефициарный владелец ООО "Укрбуд Девелопмент" Максим Микитась (ч.3 ст. 369 УК Украины).

Напомним, экс-президенту корпорации "Укрбуд" Максиму Микитасю, который фигурирует в деле о махинациях с жильем для Нацгвардии, сообщили о подозрении в еще одном производстве - о похищении человека.

В ответ - в Национальном антикоррупционном бюро Украины заявили, что вручение Национальной полицией Украины экс-президенту корпорации "Укрбуд" Максиму Микитасю подозрения в заказе похищения юриста в Киеве может использоваться как инструмент давления на него и ради блокирования расследований бюро.

Также в НАБУ напомнили, что Микитась является обличителем, который предоставил детективам НАБУ информацию о коррупции в высших эшелонах власти. По одному из исследованных фактов заместителю руководителя Офиса Президента Олегу Татарову сообщено о подозрении в совершении тяжкого преступления.

Впоследствии, в Нацполиции заявили, что новое подозрение Микитасю не имеет ничего общего с коррупционными расследованиями НАБУ.