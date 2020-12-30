НАПК: декларацию о существенных изменениях в имущественном состоянии снова необходимо подавать

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции напомнило субъектам декларирования о необходимости декларирования изменений в имущественном положении на сумму более 105,1 тысячи гривен, из-за вступления в силу закона о возобновлении деятельности НАПК. Об этом сообщает пресс-служба Агентства, информирует УНН.

"Просим субъектов декларирования обратить внимание, что с 30.12.2020 действует положение о необходимости уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии относительно расходов и доходов на сумму, превышающую 50 прожиточных минимумов (105,1 тыс. грн)", - заявили в НАПК.

При этом в ведомстве указали, что "после двух месяцев работы "на паузе" НАПК, наконец, может начать восстановление работы по всем направлениям". "Должен отметить, что работа НАПК не восстанавливается в один момент. Ведь новый закон внедряет ряд изменений, из-за которых мы должны утверждать обновленные подзаконные нормативно-правовые акты для полноценного восстановления работы. До 2 месяцев закон отводит на внесение изменений в порядки полных проверок деклараций, согласование их с ВСП и Конституционным судом, государственную регистрацию в Министерстве юстиции", - отметил председатель НАПК Александр Новиков.

Также НАПК озвучило три существенных замечания относительно принятого закона:

Закон обязывает НАПК информировать Высший совет правосудия или КСУ о начале мониторинга образа жизни любого судьи. Поэтому любые мероприятия по мониторингу образа жизни судей не будут эффективными.

Составлять протоколы в отношении судей вправе только председатель НАПК и его заместители. Это может создать опасный прецедент - выписку отдельных процедур некоторых категорий правонарушителей и грубо противоречит действующей практике составления протоколов другими органами

Закон обязывает НАПК создать с помощью программных средств "очередь" деклараций и информировать декларанта о включении в эту очередь. В результате НАПК может быть вынуждено проверить в частности 300 деклараций "президентов", ведь очередь должна быть полностью автоматизирована.

Завтра, 31.12.2020, также вступает в силу Закон Украины № 1080-ІХ "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно установления особенностей составления протокола об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 172-4-172-9 и 188-46, 212-15 в отношении судьи, судьи Конституционного Суда Украины".

"НАПК обращает внимание, что проведение полных проверок деклараций будет восстановлено после вступления в силу подзаконных нормативно-правовых актов, на принятие которых переходными положениями Закона Украины № 1079-ІХ отведено 2 месяца", - подытожили в ведомстве.

Добавим, УНН сообщал, что закон о возобновлении деятельности НАПК вступил в силу 30 декабря.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины, статью 366-1 УКУ, предусматривающую ответственность за ложь в декларации.

После этого в Украине начался так называемый "конституционный кризис", который сопровождался закрытием ряда дел ТОП-чиновников относительно лжи в декларациях и недекларировании активов.

Впоследствии 11 декабря Венецианская комиссия одобрила два вывода, касающиеся решения КСУ и ситуации с антикоррупционным законодательством.

А уже 24 декабря Президент Владимир Зеленский подписал закон о восстановлении ответственности за ложь в декларациях, который, однако, не предусматривает тюремного наказания за соответствующие действия.



В НАПК назвали компромиссный проект "санаторными" условиями для коррупционеров.

Накануне стало известно, что Зеленский хочет усилить ответственность через "усовершенствованный" законопроект.



