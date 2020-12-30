Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,26 -0,1063  EUR: 34,64 -0,0083 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Эксклюзивные новости УНН
Новогодние поздравления: из-за пандемии в Украине стали меньше заказывать Дедов Морозов и Снегурочек
Новогодние поздравления: из-за пандемии в Украине стали меньше заказывать Дедов Морозов и Снегурочек
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
5325

Экспертиза по делу "индийского контракта" опровергла НАБУ и оправдала сотрудников "Спецтехноэкспорта"

Экспертиза по делу "индийского контракта" опровергла НАБУ и оправдала сотрудников "Спецтехноэкспорта"

Максим Панченко

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Заключение и исполнение украинской-индийского контракта по ремонту самолетов АН-32 не причинили государственному бюджету и государственным компаниям материального ущерба. Такой вывод был получен по окончании очередной государственной судебной экспертизы от 17 декабря 2020 года. Об этом сообщил адвокат одного из обвиняемых по делу Максим Панченко в своем Facebook, передает УНН.

Он отметил, что это уже четвертая по счету экспертиза, которая опровергает обвинения НАБУ и САП в отношении бывших менеджеров "Спецтехноэкспорта", которые якобы неправомерно оплатили услуги агента и тем самым растратили государственные средства "Завода 410 ГА" - исполнителя по контракту.

Прежде всего экспертиза подтвердила, что речь не идет о государственных средствах, соответственно - никакого ущерба государству быть не могло, указывает Панченко.

"В своих выводах судебные эксперты констатируют, что:

▪️ "Спецтехноэкспорт" с одной стороны и агент по контракту с другой выполнили свои обязательства в полной мере, что подтверждается актом выполненных работ;
▪️ "Спецтехноэкспорт" был обязан заплатить комиссию агенту на его счет в соответствии с договором;
▪️ предоставление услуг со стороны агента документально подтверждено;
▪️ перечисленные "Спецтехноэкспортом" деньги агенту за предоставленные услуги не являются государственными средствами;
▪️ расчет "Спецтехноэкспорта" с агентом не привел к материальному ущербу государству.

Доказательства невиновности фигурантов уголовного производства НАБУ и САП, среди которых экс-менеджеры "Спецтехноэкспорта" Павел Барбул, Владислав Бельбас, Владимир Муцинов, Денис Панасенко - будут предоставлены на рассмотрение Высшего антикоррупционного суда.

Напомню, что главный "потерпевший" по версии НАБУ и САП - "Завод 410 ГА" также опроверг инкриминируемый ему вред", - резюмировал он.

Ранее судебные эксперты заявили, что НАБУ пыталось сфальсифицировать результаты экспертизы, чтобы подтвердить свои версии обвинения против экс-главы "Спецтехноэкспорта" Павла Барбула.

Источник: УНН
Теги: Антикоррупционный суд, НАБУ
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.