Экспертиза по делу "индийского контракта" опровергла НАБУ и оправдала сотрудников "Спецтехноэкспорта"

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Заключение и исполнение украинской-индийского контракта по ремонту самолетов АН-32 не причинили государственному бюджету и государственным компаниям материального ущерба. Такой вывод был получен по окончании очередной государственной судебной экспертизы от 17 декабря 2020 года. Об этом сообщил адвокат одного из обвиняемых по делу Максим Панченко в своем Facebook, передает УНН.

Он отметил, что это уже четвертая по счету экспертиза, которая опровергает обвинения НАБУ и САП в отношении бывших менеджеров "Спецтехноэкспорта", которые якобы неправомерно оплатили услуги агента и тем самым растратили государственные средства "Завода 410 ГА" - исполнителя по контракту.

Прежде всего экспертиза подтвердила, что речь не идет о государственных средствах, соответственно - никакого ущерба государству быть не могло, указывает Панченко.

"В своих выводах судебные эксперты констатируют, что:

▪️ "Спецтехноэкспорт" с одной стороны и агент по контракту с другой выполнили свои обязательства в полной мере, что подтверждается актом выполненных работ;

▪️ "Спецтехноэкспорт" был обязан заплатить комиссию агенту на его счет в соответствии с договором;

▪️ предоставление услуг со стороны агента документально подтверждено;

▪️ перечисленные "Спецтехноэкспортом" деньги агенту за предоставленные услуги не являются государственными средствами;

▪️ расчет "Спецтехноэкспорта" с агентом не привел к материальному ущербу государству.

Доказательства невиновности фигурантов уголовного производства НАБУ и САП, среди которых экс-менеджеры "Спецтехноэкспорта" Павел Барбул, Владислав Бельбас, Владимир Муцинов, Денис Панасенко - будут предоставлены на рассмотрение Высшего антикоррупционного суда.

Напомню, что главный "потерпевший" по версии НАБУ и САП - "Завод 410 ГА" также опроверг инкриминируемый ему вред", - резюмировал он.

Ранее судебные эксперты заявили, что НАБУ пыталось сфальсифицировать результаты экспертизы, чтобы подтвердить свои версии обвинения против экс-главы "Спецтехноэкспорта" Павла Барбула.