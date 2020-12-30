Зеленскому передали на рассмотрение стратегию развития судебной системы до 2025 года

КИЕВ. 30 декабря. УНН. На рассмотрение Президенту Украины Владимиру Зеленскому передано Стратегию устойчивого развития судебной системы на 2021-2025 годы, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"На рассмотрение Президенту Украины Владимиру Зеленскому передано Стратегию устойчивого развития судебной системы на 2021-2025 годы, разработанную Комиссией по вопросам правовой реформы с привлечением представителей экспертной среды", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стратегия предлагает пути решения пяти основных блоков вопросов, связанных с реформированием системы правосудия:

1. Первый блок касается улучшения механизмов доступа граждан к правосудию. Предлагается провести аудит системы местных судов, по результатам которого пересмотреть их сеть с учетом административно-территориальной реформы, экономической обоснованности и спроса на судебные услуги.

2. Второй блок вопросов предполагает совершенствование процесса судопроизводства. В частности, предлагается введение института суда присяжных, который решает вопрос виновности (вины) лица. Предусматривается:

▪️ введение механизма пересмотра приговоров в отношении лиц, осужденных к пожизненному или иному длительному лишению свободы, с определением законодательных критериев для такого пересмотра;

▪️ введение института жалобы на несоблюдение разумных сроков рассмотрения дел в судах и в дальнейшем - института выплат за счет бюджета компенсаций участникам судебного процесса за нарушение этих сроков.

3. Отдельным блоком вопросов является деятельность Верховного Суда. Так, в Стратегии предусматривается совершенствование института образцового дела и введение института пилотного (модельного) решения Верховного Суда, совершенствование порядка обращения Верховного Суда в Европейский суд по правам человека для запроса консультативных заключений по принципиальным вопросам.

4. Значительное внимание в Стратегии уделяется укреплению судебной независимости и подотчетности. В частности, предлагается оптимизация системы органов судебной власти путем создания автономных кадрового и дисциплинарного органов; совершенствование механизмов проверки добропорядочности членов органов судейского управления, в частности с возможным привлечением международных экспертов.

5. Отдельно рассматривается вопрос обеспечения судейской карьеры и ответственности судей. Предлагается: совершенствование квалификационных требований и процедуры отбора кандидатов на должность судьи местного суда; последовательность подходов в дисциплинарной практике по аналогичным нарушениям с одновременным совершенствованием процедурных гарантий судьи в дисциплинарном производстве.

"В случае одобрения на заседании Комиссии по вопросам правовой реформы под вашим председательством этой дорожной карты в системе правосудия дальнейшим шагом будет подготовка плана действий по реализации положений этой Стратегии с определением конкретных исполнителей и сроков", - отметил глава Комиссии по вопросам правовой реформы Сергей Ионушас.

Он добавил, что такой план действий будет предусматривать четко очерченные сроки реализации каждого блока Стратегии устойчивого развития судебной системы.

Напомним, как отметил Президент Зеленский, позиции Венецианской комиссии относительно решений Конституционного суда учтут при подготовке судебной реформы в Украине.

Как сообщалось ранее в УНН, глава исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили предложил автоматизировать через онлайн судебную систему Украины.