Контакт-центр Минздрава начал консультировать по "ковидным" выплатам из-за болезни или смерти медиков

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Отныне контакт-центр Минздрава консультирует заболевших медиков и членов семей погибших медиков вследствие COVID-19 относительно выплат, осуществляемых в случае заболевания или смерти. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Что касаается работы национального контакт-центра по противодействию распространения COVID-19, в который на сегодня уже обратилась около 114 тысяч наших граждан. С помощью контакт-центра мы внедряем максимально эффективный и понятный алгоритм получения гражданами достоверной информации по противодействию и распространению коронавирусной болезни. Министерством совместно с коллегами из Фонда социального страхования отработан механизм приема и обработки запросов относительно выплат, осуществляемых Фондом в случае заболевания или смерти медицинских работников в связи с инфицированием COVID-19", - отметил он.

По его словам, в контакт-центр относительно получения всей необходимой информации могут обращаться заболевшие медики или члены их семей.

"Так что мы ввели эту новую функцию, когда переболевшие медицинские работники или родственники погибших медицинских работников могут обратиться в контакт-центр и получить всю необходимую информацию. Отныне медицинские работники и члены их семей могут обращаться для получения оперативной информации о состоянии рассмотрения их заявлений и осуществления таких выплат", - добавил Степанов.

Напомним, министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, что для проверки набрал номер контакт-центра Минздрава, не дождался ответа и положил трубку, однако ему перезвонили.