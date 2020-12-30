Президент подписал закон об уменьшении давления на налогоплательщиков на фоне коронакризиса
Владимир Зеленский
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект об уменьшении давления на налогоплательщиков, перед которыми стоят вызовы связанные с начислением и уплатой налогов на фоне коронакризиса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт ВРУ.
"Возвращено с подписью от Президента", - говорится на сайте ВР.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что сложная ситуация, возникшая в связи с пандемией COVID-19 и введением карантинных мероприятий, ставит перед бизнесом сложные вызовы, которые прежде всего связаны с начислением и уплатой налогов.
"В связи с этим возникла необходимость отсрочки отдельных положений Закона № 466-IX "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранении технических и логических неувязок в налоговом законодательстве", определение четких и понятных правил налогообложения контролируемых иностранных компаний, уточнение "деловой цели", предоставление налогоплательщикам достаточного времени для обеспечения сбора данных и информации, необходимых для декларирования соответствующих объектов налогообложения, уменьшение размера штрафов за отдельные незначительные налоговые правонарушения и другие предложения", - говорится в пояснительной записке.
Напомним, ВРУ приняла во втором чтении законопроект №4065, которым предусматривается предоставление налогоплательщикам достаточного времени для обеспечения сбора данных и информации, необходимых для декларирования некоторых объектов налогообложения, уменьшение размера штрафов за отдельные незначительные налоговые правонарушения.