Украина заключила контракт на 1,8 млн доз китайской вакцины от COVID-19

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Украина получит 1,8 миллиона доз вакцины против COVID-19 по подписанному Министерством здравоохранения контракту с китайской компанией Sinovac Biotech - по цене 504 грн за дозу. Ожидаются ее поставки в максимально короткие сроки - первая партия вакцины в количестве 700 тысяч доз должна быть поставлена в Украину в течение 30 дней после официальной регистрации. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Офиса Президента.

"На выполнение задания Президента Украины Владимира Зеленского Министерство здравоохранения заключило контракт о поставках на территорию Украины в максимально короткие сроки вакцины производства компании Sinovac Biotech против респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", - говорится в сообщении.

Переговоры Минздрав, как указано, вел с сентября 2020 года. "Сложность в проведении переговоров обусловлена острой глобальной конкуренцией за действительно качественные и безопасные вакцины. Все без исключения цивилизованные государства мира пытаются договориться о закупке такой вакцины в условиях, когда надежные производители еще не могут полностью удовлетворить глобальную потребность", - отметили в Офисе Президента.

Сообщается, что Sinovac Biotech является крупнейшей китайской компанией по производству вакцин. Ежегодно она производит от 300 до 500 млн доз вакцин, которые одобрены в 34 странах мира. Компания разработала и вывела на рынок вакцины против гепатита А и В, вирусов гриппа, включая птичий, паротита. "Решение о закупке вакцины Sinovac Biotech против COVID-19 в количестве 50 млн доз уже приняла в частности Турция", - указали в ОПУ.

"Украина будет использовать вакцину Sinovac Biotech для защиты прежде всего тех граждан, которые имеют критический риск инфицирования, и тех, кто выполняет критические функции в борьбе с пандемией. Прививки будут бесплатными", - добавили в ОПУ.

Владимир Зеленский отметил, что контракт заключен именно с опытным производителем вакцин.

"Главное, что мы провели очень активную многомесячную переговорную работу и получили конкретный результат. В короткий срок начнем масштабную государственную программу вакцинации. Нам очень нужно защитить наиболее "рискованные" социальные группы, и государство точно выполнит эту задачу", - сказал Президент.

Вакцина Sinovac Biotech (CoronaVac), как отмечается, является инактивированной вакциной, которая выпускается в шприце и хранится при температуре от +2 до +8 градусов по Цельсию. Проведенные клинические испытания в разных странах, по результатам промежуточных данных, показали эффективность препарата до 97%. Так, III фазу клинических испытаний было проведено в Индонезии (1600 пациентов, эффективность 97%) и Турции (1325 пациентов, эффективность 91%). Завершается III фаза клинических испытаний в Бразилии, промежуточные результаты ожидаются 7 января 2021 года.

"Соответственно, на январь следующего года планируется получение разрешения на применение препарата в Китае и других странах, также вакцина будет представлена на преквалификацию в ВОЗ в феврале 2021 года", - говорится в сообщении.

Как отмечается, "договор о поставках на территорию нашего государства подписан с украинским фармацевтическим предприятием АО "Лекхим", которое, по официальному подтверждению компании Sinovac Biotech, является единственным уполномоченным представителем производителя вакцины в Украине".

"Речь идет о закупке 1 800 000 доз по цене 504 грн за дозу (вместе - 907,2 млн грн - ред.)", - добавили в пресс-службе ОПУ.

По условиям договора, первая партия вакцины в количестве 700 тысяч доз будет поставлена в Украину в течение 30 дней после официальной регистрации в Китае, или одним из компетентных органов Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Швейцарской Конфедерации, Японии, Австралии, Канады, Израиля, Индии, Мексики, Бразилии, или по централизованной процедуре компетентным органом Европейского Союза.

"Такие поставки будут осуществляться отдельно от механизма COVAX, по которому нашей стране гарантировано получение 8 млн доз вакцины бесплатно. Украина продолжает активный переговорный процесс со всеми надежными производителями для того, чтобы увеличить доступ украинцев к эффективной и безопасной вакцине", - подытожили в ОПУ.

Напомним, Украина ожидает первые поставки вакцины от коронавирусной болезни COVID-19 по программе COVAX в марте 2021 года, на финальной стадии - подписание договоров с компаниями-производителями вакцин, по которым в феврале в Украину смогут доставить вакцину и начать "масштабную вакцинацию".

Как ранее сообщалось в УНН, в Украине кампания по вакцинации населения от COVID-19 в 2021-2022 годах будет проходить в 5 этапов. На первом этапе планируется охватить около 355 тысяч человек.