Зеленский, Разумков, Кличко: украинцы не доверяют большинству политиков

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Украинцы не доверяют большинству политиков нынешней власти, в частности Президенту Владимиру Зеленскому, главе Верховной Рады Дмитрию Разумкова и мэру Киева Виталий Кличко. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

"В общем, больше всего респондентов доверяют В. Зеленскому (32,8% доверяют и 59,6% не доверяют, баланс доверия-недоверия составляет -26,8%), В. Кличко (31,8% против 54,3%, баланс - -22,5%), Д. Разумкову (29,2% против 36,5%, баланс - 7,3%), Ю. Бойко (25,8% против 50,9%, баланс - 25, 1%), В. Гройсману (25,4% против 62,2%, баланс - 36,8%), С.Притуле (25,3% против 42%, баланс - 16,7%)", - свидетельствуют результаты исследования.

СПРАВКА: опрос проводился с 17 по 23 декабря 2020 года. Было опрошено 1200 респондентов, проживающих в 85 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 3-х ступенчатой стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, что репрезентативна для населения Украины старше 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинской властью. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,9%.

Напомним, по результатам аналогичного опроса, исследования "Украина-2020: неоправданные ожидания, неожиданные вызовы", проведенного социологической службой Центра Разумкова, Разумкову доверяли 35% опрошенных, однако не доверяли - 52%, Кличко (соответственно 30% и 59,5%) и Зеленскому (соответственно 30% и 64%).