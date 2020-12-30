Двойное гражданство: в МИДе объяснили, зачем это Украине и какие есть "табу"

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Украине необходимо двойное гражданство, но речь не может идти ни о каком двойном гражданстве с государством-агрессором. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире одного из телеканалов, передает УНН.

"Украине необходимо двойное гражданство, чтобы сохранить связь с миллионами украинцев, выехавших и которые начали новую жизнь в других странах. Если мы уже не можем удержать их географически в Украине, давайте тогда удержим их ментально и юридически - в нашем украинском пространстве. Безусловно, речь не может идти ни о каком двойном гражданстве с государством-агрессором. Это табу. Это закрытая тема. И это должно быть четко в законе прописано", - заявил министр.

По его словам, в то же время, необходимо создать "серьезные фильтры" для получения двойного гражданства, чтобы нельзя было манипулировать этим вопросом.

"Вопрос двойного гражданства - это вопрос сохранения украинской идентичности в мире и использования возможностей иностранных украинцев для развития Украины. Если мы этого не сделаем, то потеряем всех этих людей, этот потенциал", - подчеркнул дипломат.

Напомним, в сентябре стало известно, что Министерство иностранных дел страны работает с Верховной Радой Украины над тем, чтобы принять законопроект о двойном гражданстве.

Тогда Кулеба отметил, что существуют реальные шансы принятия в Украине законодательства, которое урегулирует вопросы двойного гражданства.