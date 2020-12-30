В Украине более 90 миллионов гривен ущерба нанесено окружающей среде из-за несанкционированных свалок

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Более 90 миллионов гривен ущерба нанесено в Украине окружающей среде из-за несанкционированных свалок. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Государственной экологической инспекции Украины.

"Более 2 тысяч несанкционированных свалок выявлено Госэкоинспекцией в течение 11 месяцев 2020 года. Складирование мусора в не предназначенном для этого месте нанесло окружающей среде ущерб на сумму более 90 миллионов гривен", - говорится в сообщении.

По словам главы ГЭИ Андрея Малеваного, ликвидация стихийных свалок - это ответственность балансодержателей территории. В основном земли, где оказываются отходы, находятса под управлением органов местного самоуправления, и именно они обязаны убирать отходы со своей территории.

"Однако очень часто для того, чтобы местные чиновники начали действовать, необходимы решительные действия Госэкоинспекции. Но для этого нам необходимо помощь неравнодушных граждан. Чтобы инициировать внеплановую проверку, мы должны получить жалобу от гражданина на определенную экологическую проблему", - пояснил Малеваный.

Он также привел алгоритм действий, которому должны следовать украинцы в случае обнаружения свалки в не предназначенном для этого месте.

"Поэтому, если вы обнаружили несанкционированную свалку, необходимо:

1) Сфотографировать или снять свалку на видео;

2) Установить точные координаты ее местонахождения;

3) Сообщить о проблеме в Государственную экологическую инспекцию. Это можно сделать, позвонив на горячую линию ГЭИ (044) 521 20 38), написав на электронный адрес [email protected] или подав обращение через сайт системы "Дія", - детализировал Малеваный.

Отмечается, что после получения такого обращения, ГЭИ выйдет на внеплановую проверку. Ее результатом станет привлечение ответственных лиц к ответственности, расчет штрафов и убытков, а также предоставление предписания по устранению свалки.

"Также сообщить о складировании мусора в не предназначенном для этого месте можно, использовав интерактивную карту Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов. На ней вы можете онлайн подать обращение с геолокацией свалки. Этапы обработки обращения, до устранения проблемы, можно отследить в персональном кабинете", - добавил Малеваный.

Напомним, в Черниговской области разоблачили незаконную утилизацию промышленных отходов.



