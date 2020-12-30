Украина получила агреман на назначение Маркаровой послом в США: окончательное решение за Зеленским

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Украина получила агреман на назначение бывшей главы министерства финансов Оксаны Маркаровой послом Украины в США. Информацию об этом УНН подтвердили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

“Окончательное решение о назначении (Маркаровой — ред.) будет принимать Президент Украины”, — отметили дипломаты.

Напомним, ранее стало известно, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предложил Президенту Владимиру Зеленскому кандидатуру бывшего министра финансов Оксаны Маркаровой на должность посла Украины в США.

При этом министр назвал “бредом” информацию, что Маркарову отправляют только “выбивать деньги из МВФ”.

Так, Оксана Маркарова — с 2015-го по июнь 2020-го работала в Министерстве финансов, в том числе и на должности руководительницы министерства. До прихода в правительство Маркарова работала в частном секторе.

По мнению главы украинской дипломатии, Маркарова будет успешной профессиональной послом Украины в Соединенных Штатах.