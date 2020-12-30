ООС: боевики один раз открывали огонь возле Авдеевки

КИЕВ. 30 декабря. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики один раз нарушали режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"В течение текущих суток, 30 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил практически вдоль всей линии разграничения наблюдалась тишина. Однако, одно нарушение прекращения огня было зафиксировано вблизи населенного пункта Авдеевка, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", - сообщили в пресс-центре.

Здесь вооруженные формирования Российской Федерации осуществили несколько провокационных выстрелов в сторону украинских позиций из ручного противотанкового и подствольного гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" наблюдалась тишина. Среди наших воинов боевых потерь и ранений нет. О факте нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

Кроме того, в районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Сегодня саперы ГСЧС разминировали почти 4 гектара территории и передали на уничтожение 40 взрывоопасных предметов.

"Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинскими воинами", - отметили в штабе ООС.

Напомним, 29 декабря в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня.