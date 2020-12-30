Более 90 тыс. ФЛП получили помощь на детей - Лазебная

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Более 90 тыс. ФЛП получили помощь на 110 тыс. детей до 10 лет. Об этом сказала министр социальной политики Марина Лазебная, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.

"Весной мы ввели пособие по частичной безработице, выплаты на детей физическим лицам-предпринимателям, которые избрали упрощенную систему налогообложения и относятся к первой и второй группе плательщиков единого налога. Эта программа работала до августа. Мы постоянно мониторим ситуацию и когда в ноябре увидели, что возникла необходимость, мы ее восстановили. Важно, что всем предпринимателям, а это кстати почти 90 тысяч людей, у которых 110 тысяч детей, получавших такие выплаты весной, их переназначили автоматически, без подачи новой заявки и необходимых документов", - сказала Марина Лазебная.

Она отметила, что те, кто не обращался ранее, смогли получить помощь на детей по заявлению и необходимым документам, которые подавали до 15 декабря 2020 года.

Напомним, "карантинные" 8 тысяч ФЛП выплатили уже на 2,8 млрд грн.

Также напомним, в ноябре правительство решило продолжить выплаты на детей ФЛП.