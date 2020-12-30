Пожары в Луганской области: ВСК вызывает вице-премьера Резникова и главу Луганской ОГА Гайдая

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Временная следственная комиссия ВР по вопросам расследования причин возникновения в 2020 году масштабных пожаров в Луганской области вызывает на следующее заседание руководителя Луганской ОГА Сергея Гайдая и вице-премьер-министра Украины - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава ВСК, народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Руслан Горбенко, информирует УНН.

"30.12.2020 года состоялось третье заседание Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования причин возникновения в 2020 году масштабных пожаров в Луганской области и действий/бездействия Луганского областного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и Луганской областной государственной администрации - Луганской областной военно гражданской администрации относительно своевременного реагирования на возникновение и недопущение возникновения событий чрезвычайного характера, образованной Постановлением ВРУ 4262 от 26.10.2020", - отметил нардеп.

По его словам, на заседании присутствовали шесть народных депутатов Украины - членов ВСК.

"На повестке дня был вопрос о заслушивании и получении письменных и устных показаний и объяснений по вопросам отнесенным к компетенции ВСК от главы Луганской областной военно-гражданской администрации Сергея Гайдая и директора Департамента по вопросам гражданской защиты и территориальной обороны Луганской облгосадминистрации Александра Чалого", - добавил Горбенко.

Как отметил нардеп, от Луганской ОГА-ВЦА поступило письмо в котором сообщалось, что Сергей Гайдай не сможет присутствовать на заседании, так как принимает участие в совещании под председательством вице-премьер-министра Украины Алексея Резникова по экономическому развитию Донецкой и Луганской областей.

Добавим, что на заседание ВСК прибыл директор Департамента по вопросам гражданской защиты и территориальной обороны Луганской ОГА Александр Чалый. У него были взяты показания согласно Закону Украины "О временных специальных и следственных комиссиях Верховной Рады Украины".

"На заседании было принято единогласное решение вызвать на следующее заседание ВСК, которое состоится 25 и/или 28 января 2021 года главу Луганской ОГА-ВЦА Сергея Гайдая и вице-премьер-министра Украины Алексея Резникова. Две даты были проголосованы, чтобы приглашенным было удобно выбрать дату. Также было принято решение направить письмо от ВСК к Главе ГСЧС Украины с просьбой отстранить от обязанностей руководителя ГСЧС Луганской области", - подытожил глава ВСК.

Как сообщал УНН, 30 сентября вдоль линии разграничения в Луганской области возникло 6 масштабных очагов лесных пожаров, впоследствии их стало больше. По данным полиции, известно об 11 погибших и 19 пострадавших в результате стихии.

В ООС причиной назвали враждебные вооруженные провокации с применением трассирующих пуль.



В этом деле открыто 14 производств.



Далее Государственное бюро расследований начало предварительное расследование по фактам возможной служебной халатности со стороны руководства Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Луганской области, что привело к тяжелым последствиям, гибели людей, уничтожению сооружений от масштабных пожаров на территории Луганской области. В начале декабря в парламенте создали Временную следственную комиссию по расследованию масштабных пожаров в Луганской области.

В ВСК сразу сообщили, что люди, которые пострадали от массовых пожаров в Луганской области, получат выплаты от государства, виновные будут найдены.

На последнем заседании в этом году Кабинет министров Украины поддержал распоряжение, которым ликвидировал причины задержки выплаты помощи людям, пострадавшим в результате пожаров в Луганской области.

Также сегодня УНН сообщал, что Государственное бюро расследований открыло уголовное производство в отношении главы Луганской облгосадминистрации Сергея Гайдая, по обвинению в препятствовании деятельности Временной следственной комиссии ВРУ по расследованию причин масштабных пожаров в Луганской области осенью 2020 года.



