У Генпрокурора оценили законность отстранения от должности председателя КСУ

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Офис генпрокурора оценил законность отстранения Президентом Украины от должности судьи Конституционного Суда Украины и отметил, что оно произошло в соответствии с требованиями действующего законодательства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

“Разъяснение Офиса Генпрокурора о законности отстранения от должности судьи Председателя Конституционного Суда Украины. Оценивая позицию Правового департамента Секретариата Конституционного Суда Украины относительно законности продления Председателем Конституционного Суда Украины исполнении служебных обязанностей судьи и необходимости отмены Президентом Украины Указа 607/2020 от 29 декабря 2020 года Офис Генерального прокурора считает, что отстранение Президентом Украины от должности судьи Конституционного Суда Украина в связи с привлечением его к уголовной ответственности произошло в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что позиция КСУ относительно того, что судей КСУ отстранять нельзя — необоснованная.

“Прекращение полномочий судьи Конституционного Суда Украины или освобождения судьи Конституционного Суда Украины по должности не охватывают вопросы временного отстранения судьи Конституционного Суда Украины в связи с приобретением им статуса подозреваемого в совершении уголовного преступления. Отстранение от должности является одним из институтов уголовного судопроизводства”, — указано в сообщении.

Указано, что в связи с этим Президент Украины, рассмотрев ходатайство исполняющего обязанности Генерального прокурора об отстранении от должности судьи Конституционного Суда Украины, принял законный Указ в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Александра Тупицкого от должности судьи Конституционного Суда сроком на два месяца.

У Зеленского ранее заявили, что Президент может отстранить главу КСУ Тупицкого — в КСУ сообщили, что для подобных решений нет законодательных оснований.

Также напомним, что ГБР заявляло, что расследует ряд уголовных дел, в которых проверяется причастность Тупицкого к совершению преступлений в составе преступной организации. Также Государственным бюро расследований было начато досудебное расследование по фактам самовольного занятия земельного участка на территории Крыма, а также государственной измены председателем Конституционного суда Украины.