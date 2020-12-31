В США выдвинули новые обвинения олигархам Коломойскому и Боголюбову

КИЕВ. 31 декабря. УНН. В среду прокуратура США выдвинула обвинения украинским олигархам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову в использовании незаконно присвоенных средств для покупки недвижимости в Огайо, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что Коломойский ранее отверг аналогичные обвинения, касающиеся собственности в Кентукки и Техасе.

В заявлении министерства юстиции США утверждалось, что фигуранты использовали незаконно присвоенные средства ПриватБанка для покупки коммерческой недвижимости в Огайо, и в США ее конфисковали.

Прокуратура США заявила, что в период с 2008 до 2016 года Коломойский и Боголюбов незаконно получали ссуды в банке, позже отмывали деньги через оффшоры ПриватБанка на Кипре и перечисляли в США.

В целом, по данным Министерства юстиции, недвижимость олигархов в трех штатах США стоит более 60 млн долларов.

Напомним, в мае 2019 года ПриватБанк подал иск в канцелярский суд штата Делавэр в США к бывшему акционеру банка Игорю Коломойскому.

В суде ПриватБанк, который был национализирован в 2016 году, заявляет, что его бывшие владельцы отмыли в США почти 800 млн долларов.