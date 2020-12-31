Укроборонпром заявил, что полностью выполнил государственный оборонный заказ 2020 года

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Предприятия Государственного концерна "Укроборонпром" выполнили 100% контрактов по государственному оборонному заказу в этом году. Заказчики в течение этого года получили 4039 новых, модернизированных и отремонтированных единиц вооружения и военной техники. Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома, передает УНН.

"Предприятия Государственного концерна "Укроборонпром" выполнили 100% контрактов по государственному оборонному заказу (ГОЗ) в 2020 году", - говорится в сообщении.

Сообщается, что план был выполнен несмотря на задержку в финансировании ГОЗ более чем на 3 месяца, позднюю контрактацию предприятий, которая началась только во втором квартале текущего года, а также ограничения, связанные с пандемией коронавируса и карантинными мероприятиями.

"Всего в рамках нынешнего ГОЗ было выполнено 280 контрактов на сумму более 12 млрд грн для четырех государственных заказчиков: Министерства обороны, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и Главного управления разведки Минобороны. В частности, 52 контракта заключены по изготовлению и модернизации вооружения и военной техники (ВВТ), 17 - по разработке ВВТ, 211 - по ремонту и восстановлению ВВТ", - отмечается в сообщении.

Укроборонпром информирует, что 55 контрактов в рамках гособоронзаказа выполнены с опережением графика. К выполнению ГОЗ были привлечены 46 предприятий, входящих в состав Укроборонпрома.

"В целом заказчики в течение 2020 года уже получили 4039 новых, модернизированных и отремонтированных единиц ВВТ, из которых 2591 - высокоточное вооружение и боеприпасы; 712 - радиолокационные станции, ПВО, средства связи, радиоборотьбы и навигации; 674 - бронетанковая техника; 51 - авиационная техника и оборудование; 11 - военно-морская техника. Кроме того, предприятия Укроборонпрома отремонтировали и передали 1402 единицы двигателей и комплектующих", - говорится в сообщении.

Указано, что в этом году предприятия "Укроборонпрома" выполняют 36% от общего объема гособоронзаказа. Остальные потребности заказчиков возложены на спецэкспортеров - 10%, и частных производителей - 54%.

Напомним, по данным Укроборонпрома, украинская армия в 2021 году получит ракетные комплексы "Нептун".