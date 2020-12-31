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ФЛП первой группы освободили от единого налога до мая

ФЛП первой группы освободили от единого налога до мая

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Физические лица - предприниматели - плательщики единого налога первой группы за декабрь 2020 года и январь - май 2021 освобождены от уплаты единого налога. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Государственной налоговой службы Украины.

"Физические лица - предприниматели - плательщики единого налога первой группы за декабрь 2020 года и январь - май 2021 года освобождены от уплаты единого налога (кроме случаев нарушения такими плательщиками установленных главой 1 раздела XIV Налогового кодекса Украины условий применения первой группы плательщиков единого налога)", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в указанных периодах налоговые органы не будут осуществлять начисления единого налога для зарегистрированных физических лиц - предпринимателей - плательщиков единого налога первой группы.

Отмечается, что при этом ставки единого налога для первой группы плательщиков единого налога, установленные в порядке, определенном п. 293.2 ст. 293 НКУ, за такие периоды не применяются (п. 529 подраздела 10 раздела ХХ НКУ).

Напомним, в Украине заработал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно функционирования электронного кабинета и упрощения работы физических лиц-предпринимателей (ФЛП), отменяющий обязательную регистрацию книги учета.

Как сообщалось, ВР приняла закон для уменьшения давления на налогоплательщиков на фоне коронакризиса.

Источник: УНН
Теги: Украина, налоги, бизнес
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