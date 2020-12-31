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Оккупационная власть пообещала крымчанам воду в новом году

Оккупационная власть пообещала крымчанам воду в новом году

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Весной оккупационная власть обещает увеличить подачу воды жителям Симферополя из подземных источников. Об этом заявил так называемый российский “глава Крыма” Сергей Аксенов в новогоднем поздравлении, сообщает УНН со ссылкой на “Крым.Реалии”.

“Дефицит пресной воды — давняя крымская проблема, которая обострилась в связи с водной блокадой и засухой. Отмечу, что за последние полтора года принят ряд мер по разработке и разведке новых запасов подземных вод. Сегодня из этих запасов обеспечивается более половины воды, которую потребляет Симферополь. К апрелю месяцу мы подадим в систему водоснабжения крымской столицы еще 40 тысяч кубометров воды в сутки”, — говорится в его поздравительном сообщении.

Накануне Аксенов сказал, что 31 декабря и 1 января жители Симферополя и Ялты будут получать воду без ограничений, пишет издание.

Напомним, ранее “власти” заявили, что в оккупированном Крыму строительство опреснительной установки начнется с 1 января 2021 года.

Так, Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили.

Источник: УНН
Теги: Россия, Крым, Украина
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