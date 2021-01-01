Зеленский рассказал, что мешало процессу освобождения украинских пленников из Сирии

КИЕВ. 1 января. УНН. Украина провела спецоперацию по возвращению своих граждан из Сирии, однако процесс осложнялся внешними, в том числе геополитическими условиями. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram, информирует УНН.

"Уже 2021. Год новых надежд и новых возможностей. А мы и в этом году начинаем с того, что крайне важно для каждого нормального государства... Домой наконец вернулись наши граждане из Сирии - это женщины с детьми. Несколько лет их удерживали в чрезвычайно ужасных условиях в лагерях для перемещенных лиц. Там, где нет жизни и где ад становится повседневностью", - отметил Глава государства.

По его словам, для их освобождения работали дипломаты, спецслужбы Украины и партнерские спецслужбы.

"Это о реальной, а не фейковой спецоперации. Это о том, как все происходит в реальной жизни, а не в боевиках или на ток-шоу. Сначала на пути стояли интенсивные боевые действия на территории Сирии, а затем действовало существенное ограничение из-за пандемии. Отсутствие единых центров власти в регионе, геополитические торги, постоянные изменения позиций партнеров. Все это затрудняло работу. Но нам удалось. Удастся вытащить и других", - отметил Зеленский.

Президент отметил, что если гражданство Украины есть, то это уже "достаточное основание для того, чтобы государство мобилизовало весь свой ресурс на помощь".

"Так поступают сильные. Так поступают крупные современные государства. Все остальное - банальные спекуляции", - резюмировал Зеленский.

Как сообщалось ранее в УНН, Украина забрала из лагеря беженцев в Сирии двух крымских татарок и 7 детей.