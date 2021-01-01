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С сегодняшнего дня в Украине возрастает абонплата на газ

С сегодняшнего дня в Украине возрастает абонплата на газ

КИЕВ. 1 января. УНН. С сегодняшнего дня для 20 областных газораспределительных компаний-операторов рынка на около 80% повысится расчетная стоимость транспортировки газа, передает УНН.

Соответствующее решение приняла на своем заседании 25 ноября Национальная комиссия по вопросам энергетики и коммунальных услуг.

Речь идет о ЗАО "Гадячгаз", ПАО "Донецкоблгаз", АО "Киевгаз", АО "Киевоблгаз", ОАО "Кировоградгаз", ЧАО "Коростышевгаз", ЧАО "Кременчуггаз", АО "Лубнигаз", АО "Луганскгаз", ПАО "Мариупольгаз", ЗАО "Мелитопольгаз", АО "Одессагаз", АО "Полтавагаз", ЗАО "Тернопольгаз", ЧАО "Тернопольгоргаз", ЧАО "Уманьгаз", АО "Херсонгаз", АО "Черкассыгаз", ЧАО "Шепетовкагаз", ЧАО "НГХП "Сера", ГП "Кременецкое УПРГ" и ООО "Спектргаз".

Добавим, что решение НКРЭКУ касается исключительно платы за доставку природного газа. Потребители могут свободно выбирать себе любого поставщика.

Напомним, Украина за неделю сократила запасы газа в ПХГ почти на 2,4%.

Источник: УНН
Теги: газ, цены
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