Сердце, космос и танки: Зеленский "накреативил" отдельные новогодние поздравления для регионов Украины

КИЕВ. 1 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский записал видеопоздравления для каждого региона Украины, в которых пожелал: Харьковской области - "преодолевать путь к мечте, как танк Т-34", Днепропетровской области - "чтобы все было космически", а Одесской области - чтобы в году быка все было "ок". Соответствующие видеопоздравления были размещены на страницах областных администраций в Facebook, передает УНН.

"Киев - это сердце нашей Украины. Пусть это сердце всегда радуется, никогда не болит и не устает", - сказал Зеленский.

Также он пожелал киевлянам и жителям области быть здоровыми по оба берега Днепра.

"Дорогой Харьков и прекрасная Слобожанщина. Я поздравляю каждого из 2021 годом и со всеми наступающими праздниками. Пусть в новом году будут согласие, достаток, и конечно - да будет мир. Желаю всем успешно преодолеть путь к мечте, не замечая никаких препятствий, словно легендарный Т-34. Такой вам мощности и прочности", - добавил Президент.

Кроме того, Зеленский поздравил с Новым годом свой родной край - Днепропетровскую область и пожелал ему мира и достатка.

"Наш край - космический центр Украины. Поэтому пусть в 2021 году у вас все будет космически. Понятно - кроме цен. Ну и конечно, я не могу не поздравить мой город неутомимый, в мире других таких не встретите нигде. Дорогой Кривой Рог, я желаю всем вам счастья, бесконечного, как наш родной город", - отметил гарант Конституции.

Также Президент поздравил с новогодними праздниками Одесскую область.

"Скажу коротко: символ Одессы - Дюк, символ года - бык. Пусть в нем у вас все будет "ок". Пусть будут все ваши родные здоровы: ваши родители, ваши дети, ваши любимые, и конечно - Одесса-мама", - добавил Зеленский.

Гарант также поздравил с Новым годом Ивано-Франковскую область.

"Уже второй раз подряд я встречаю Новый год в вашем прекрасном регионе. И могу вам сказать, что просыпаясь в Ивано-Франковской области утром 1 января голова вообще не болит. Думаю, дело в невероятном чистом воздухе и невероятно чистой душе каждого жителя нашего края. Он подарил нам самого сильного человека планеты. Пусть этот год наполнит вас такой же безграничной силой", - сказал Президент.

Напомним, Зеленский рассказал, каким был 2020 год и рассказал о "героях среди нас".