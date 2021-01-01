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В Украине стартовала кампания декларирования-2021

В Украине стартовала кампания декларирования-2021

КИЕВ. 1 января. УНН. В Украине с сегодняшнего дня начинается ежегодная кампания декларирования, которая продлится до 31 марта 2021 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

"1 января 2021 года начинается ежегодная кампания декларирования, которая продлится до 31 марта 2021 года", - говорится в сообщении.

Указано, что разъяснения для заполнения декларации можно получить, если обратиться к уполномоченным лицам по вопросам предотвращения коррупции в НАПК.

Напомним, доступ к реестру деклараций вновь открыли 31 декабря.

Источник: УНН
Теги: декларация, НАПК
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