В Украине стартовала кампания декларирования-2021

КИЕВ. 1 января. УНН. В Украине с сегодняшнего дня начинается ежегодная кампания декларирования, которая продлится до 31 марта 2021 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

"1 января 2021 года начинается ежегодная кампания декларирования, которая продлится до 31 марта 2021 года", - говорится в сообщении.

Указано, что разъяснения для заполнения декларации можно получить, если обратиться к уполномоченным лицам по вопросам предотвращения коррупции в НАПК.

Напомним, доступ к реестру деклараций вновь открыли 31 декабря.