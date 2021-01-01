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С сегодняшнего дня зарплата у педагогов вырастет на 20%

С сегодняшнего дня зарплата у педагогов вырастет на 20%

КИЕВ. 1 января. УНН. С 1 января 2021 года заработная плата у педагогов увеличилась на 20%, передает УНН.

С сегодняшнего дня должностные оклады педагогов увеличились на 20%. Общий объем субвенции составляет 103,7 млрд грн, из них образовательная субвенция 99,65 млрд грн. Повышение заработной платы педагогов предусмотрено также с 1 декабря 2021 года - на 8,4%.

Должностной оклад молодого учителя без категории и стажа работы повысился до 4 тыс. 859 грн, учителя 1 категории - до 6 тыс. 61 грн, а учителя высшей категории заведения общего среднего образования - до 6 тыс. 461 грн.

Напомним, в течение 2021 года зарплату учителей будут повышать в два этапа.

Источник: УНН
Теги: зарплата, учитель
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