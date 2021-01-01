"Подтверждение" смерти медиков из-за "ковида": в Минсоце сообщили печальную статистику

КИЕВ. 1 января. УНН. В Украине в профрасследованиях по поводу смертности медиков из-за коронавирусной болезни, вызванную из-за заражения при исполнении профобязанностей, доля "подтвержденных" случаев составляет всего 30%. Об этом сообщила в интервью "Радио Свобода" министр социальной политики Марина Лазебная, информирует УНН.

"Мы видим критическую статистику, когда погибают медики от COVID-19, факт есть. Но есть законодательство Украины, которе говорит, что для того, чтобы подтвердить, что это профессиональное заболевание, то есть несчастный случай на рабочем месте... надо пройти соответствующую процедуру. Это Гоструда делает, создается комиссия. В комиссию входят медицинские работники. Затем акты. Это по два, по три месяца все происходит. И, конечно, если даже сегодня мы возьмем, что более 170 уже таких расследований прошли, то только 30% подтверждает факт, что заболел медик на рабочем месте. Все остальные не подтверждаются. То есть такая еще ситуация", - сказала Лазебная.

По словам министра, в правительстве "четко знают" заведения, где лечат больных COVID-19, и хотят вывести их из "всей бюрократической процедуры этих долгих расследований".

Как сообщалось ранее в УНН, как заявила Лазебная, выплаты семьям умерших от COVID-19 медиков будут предоставлять по упрощенной процедуре уже с января.