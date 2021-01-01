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Украина выплачивает пенсии для 660 тыс. пенсионеров с оккупированных территорий - Лазебная

Украина выплачивает пенсии для 660 тыс. пенсионеров с оккупированных территорий - Лазебная

Марина Лазебная

КИЕВ. 1 января. УНН. Украина постоянно выплачивает пенсии 660 тысячам пенсионеров с оккупированных территорий и проблем с соответствующим оформлением выплат для такой категории граждан нет, сообщила в интервью "Радио Свобода" министр социальной политики Украины Марина Лазебная, информирует УНН.

"Я за то, чтобы люди, которые заработали свою пенсию в Украине, должны ее получить. А для этого нам надо для них упростить или предоставить условия и возможности. Поэтому сегодня, например, на двух КПВВ в "Счастье" и "Золотом" будут открыты такие центры обслуживания, мы уже знаем, что там будут обязательно присутствуют работники Пенсионного фонда. Если даже этот человек сегодня не входит в число этих 660 тысяч пенсионеров, которым мы начисляем пенсии, значит он сможет прийти и оформить", - сказала Лазебная.

По словам министра, в случае, если человеку исполнилось 60 лет месяц или три месяца назад, он работал и живет на ныне оккупированных территориях, то ему нужно приехать на подконтрольную Украине территорию, зайти в пенсионный фонд и оформить пенсию.

"Это все остается в силе, оно действует. Главное - чтобы не были закрыты пункты пропуска", - добавила представительница правительства.

Как сообщалось ранее в УНН, на Донбассе пропуск граждан в новом году все еще происходит только на двух КПВВ.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, пенсии, Минсоцполитики
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