У Зеленского пообещали в этом году "плодотворный диалог" по безвизу с Канадой

КИЕВ. 2 января. УНН. В 2021 году Украина будет продолжать тесное сотрудничество со странами "Группы семи" (G7). Среди прочего будет рассматриваться вопрос безвизового режима с Канадой. Об этом в статье для "Зеркала недели" сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины, дипломатический советник Президента Украины Игорь Жовква, информирует УНН.

"Будем продолжать активный диалог и взаимодействие с другими государствами "Группы семи" - реализуем установленное стратегическое партнерство с Великобританией, проводим плодотворный диалог по мобильности и безвизу с Канадой, работаем над реализацией экономических проектов с новым правительством Японии", - отметил чиновник.

Напомним, что в программе деятельности правительства в 2019 году отмечалось, что в течение пяти лет планируется увеличить перечень стран с безвизом для украинцев. В этом списке была и Канада.

Также недавно министр иностранных дел Дмитрий Кулеба среди стратегических партнеров Украины назвал США, Канаду, Японию, Азербайджан, Польшу.

Добавим, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, по его мнению, отношения с Соединенными Штатами должны продвинуться "с точки зрения наших отношений в туризме, с точки зрения безвизового режима с США".