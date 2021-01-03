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ООС: за сутки боевики трижды нарушили "режим тишины"

ООС: за сутки боевики трижды нарушили "режим тишины"

КИЕВ. 3 января. УНН. За прошедшие сутки, 2 января, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики три раза нарушили режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"За прошедшие сутки, 2 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня", - сообщили в пресс-центре.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", российско-оккупационные войска открывали огонь возле Песок. Здесь противник применил против украинских защитников гранатометы различных систем и крупнокалиберный пулемет.

Неподалеку Павлополя были зафиксированы единичные неприцельные выстрелы вооруженных формирований Российской Федерации из стрелкового оружия, а вблизи Лебединского - еще и из крупнокалиберного пулемета.

Обо всех фактах нарушений режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" наблюдалась тишина. Среди украинских воинов боевых потерь и ранений нет.

"С начала текущих суток, 3 января, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Вдоль всей линии разграничения наблюдается тишина. Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинскими воинами", - отметили в штабе ООС.

Напомним, 1 января на Донбассе было зафиксировано девять вражеских нарушений "режима тишины".

Источник: УНН
Теги: Донбасс, обстрелы, ООС
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