Пиротехники в зоне ООС за неделю обезвредили более 250 взрывоопасных предметов

КИЕВ. 3 января. УНН. Пиротехники ДСНС в зоне Операции объединенных сил в период с 26 декабря по 1 января обезвредили более 250 взрывоопасных предметов. Об этом информирует пресс-центр штаба ООС, передает УНН.

"Так, с 26 декабря 2020 года по 1 января 2021 года силы и средства подразделений ГСЧС Украины из состава Объединенных сил почти полсотни раз привлекались для очистки от взрывоопасных предметов местности, объектов жизнеобеспечения и инфраструктуры, в том числе сопровождали аварийные бригады коммунальных предприятий при проведении ремонтных и профилактических работ на объектах электро- и водоснабжения. По распоряжению Командующего объединенных сил пиротехнические расчеты ГСЧС обследовали почти 18 га территории, изъяли и обезвредили 258 взрывоопасных предметов", - сообщили в ООС.

По данным пресс-центра, в пунктах оказания помощи населению, расположенных на территории КПВВ, спасатели оказали помощь, в частности домедицинскую и психологическую, 30 лицам.

Задачи, которые были поставлены подразделениям ГСЧС в районе проведения операции Объединенных сил, выполнены.

Напомним, за прошедшие сутки, 2 января, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики три раза нарушили режим прекращения огня.