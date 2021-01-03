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Минздрав обновил список стран "красной" зоны: Польша попала в перечень

Минздрав обновил список стран "красной" зоны: Польша попала в перечень

КИЕВ. 3 января. УНН. Министерство здравоохранения Украины обновило список стран "красной" и "зеленой" зон - с учетом количества активных случаев коронавирусной болезни COVID-19 на 100 тыс. населения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Минздрава от 30 декабря.

В "красном" списке оказалось 49 стран. В "красный" список попала Польша, также там остается Литва, Латвия, Эстония, Словакия, Германия, США, Грузия, Турция, Австрия и Венгрия.

Так, "красный" спиок пополнился четырьмя странами, ранее их было 45. На прошлой неделе в перечне оказалась Великобритания, где в последнее время зафиксировали значительное распространение случаев заболевания новой разновидностью COVID-19.

Добавим, как отмечали в Гостуризма, после возвращения из стран "красной" зоны украинцы должны пойти на самоизоляцию с применением приложении "Вдома".

Досрочное прекращение самоизоляции возможно после получения отрицательного ПЦР-теста.

Для въезда в Украину всем иностранцам нужен страховой полис, покрывающий COVID-19.

Обсервации не подлежат лица, прибывшие из стран "красной" зоны, если они имеют отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР, который проведен не более чем за 48 часов до пересечения границы Украины.

Как сообщал УНН, в Украине на 8 часов 3 января зафиксировано уже 1,074 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост за 2 января - более 4 тысяч, что меньше, чем сутками ранее.

Источник: УНН
Теги: Украина, Минздрав, Коронавирус, карантин
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