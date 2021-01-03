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Экс-аналитик Госдепартамента США: водный кризис в Крыму грозит перерасти в гуманитарную катастрофу

Экс-аналитик Госдепартамента США: водный кризис в Крыму грозит перерасти в гуманитарную катастрофу

КИЕВ. 3 января. УНН. Эксперт по вопросам Евразии и бывший аналитик Госдепартамента США Пол Гобл не исключает, что обострение водного кризиса в Крыму может перерасти в экономическую и гуманитарную катастрофу. Такое мнение он высказал в интервью Крым.Реалии, передает УНН.

"Потеряв доступ к поставке воды с материковой части Украины, российские оккупанты не смогли обеспечить ее в достаточном количестве для сельскохозяйственных нужд, промышленности и бытового использования населением. Выращивание риса прекратилось, и в целом отрасль сельского хозяйства находится в упадке. Промышленные предприятия также вынуждены сокращать расходы, поскольку им не хватает необходимой для работы воды. Рядовым крымчанам вода подается только на 4 часа в день, к тому же на ее чистоту рассчитывать не приходится", - объясняет Гобл.

Он уверен, что в 2021 году ситуация с вододефицитом в Крыму только усилится и будет требовать еще больших затрат на ее решение.

"Даже сейчас, согласно официальным данным, российской власти пришлось потратить 50 миллиардов рублей (700 миллионов долларов США) на бурение дополнительных скважин и проведение работ по очистке воды, а также на запуск недавнего гигантского, выполненного в советском стиле проекта Владимира Путина по добыче пресной воды из-под Азовского моря. Это колоссальные деньги, а фактические затраты на реализацию этого проекта наверняка будут еще выше", - предполагает американский аналитик.

Напомним, подконтрольное Кремлю министерство жилищно-коммунального хозяйства Крыма утверждает, что оккупационные власти полуострова планируют разработать в 2021 году инвестпроекты строительства установок для опреснения воды, чтобы их можно было включить в Федеральную целевую программу РФ.

Источник: УНН
Теги: США, вода, Крым, Госдеп, эксперт
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