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Матиос: право на войне должно должно быть в погонах и в форме, а не в "туфельках"

Матиос: право на войне должно должно быть в погонах и в форме, а не в "туфельках"

КИЕВ. 4 января. УНН. Расследовать военные преступления, в частности на Востоке Украины, должны люди в форме, а не в "туфельках...". Такое мнение высказал бывший главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в интервью Анастасии Дайнод на телеканале ZIK, передает УНН.

"Господин Рябошапка, который сейчас сидит в Брюсселе у юбки собственной жены, и господин Богдан, который меня любил-не любил, а не любил государство, потому что я не являюсь олицетворением государства - я тот, кто служит для государства, они приняли решение и ликвидировали военную прокуратуру. Хотя, у нас война не закончилась, военных как было почти 500 тысяч - они так и остались, военные преступления как совершались так совершаются, документирования последствий войны и всего, что происходит на востоке, должны осуществлять люди в погонах, так как право на войне должно быть в погонах и в форме. А гражданский в туфельках с папочкой в окоп не пойдет", - сказал Матиос.

Он уточнил, что имел в виду обычных прокуроров и сотрудников ГБР, которые являются "гражданскими людьми".

Как сообщал УНН, Верховная Рада на своем заседании в четверг, 19 сентября 2019 года, приняла закон авторства президента Владимира Зеленского о реформе прокуратуры. Закон предусматривал ликвидацию военных прокуратур и, соответственно, должности главного военного прокурора.

В свою очередь тогдашний Генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что после принятия закона о реформе прокуратуры произойдет переход военной прокуратуры в систему Генеральной прокуратуры, и будет создана специализированная прокуратура, которая функционирует на сегодняшний день.

Источник: УНН
Теги: Матиос
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