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Президент Санду совершит первый зарубежный визит в Украину уже 12 января

Президент Санду совершит первый зарубежный визит в Украину уже 12 января

КИЕВ. 4 января. УНН. Официальный визит в Украину новоизбранной президентки Молдовы Маи Санду состоится 12 января. Об этом говорится в статье заместителя руководителя Офиса президента Украины Игоря Жовквы для “Зеркало недели”, передает УНН.

“Новый год начнем с перезагрузки двусторонних отношений с Молдовой — 12 января состоится официальный визит в Украину новоизбранной президентки Маи Санду, который станет для нее первым с момента избрания”, — отметил Жовква.

Напомним, 20 ноября ЦИК Молдовы утвердил избрание проевропейского бывшего премьер-министра страны Майи Санду на пост президента Республики Молдова.

24 декабря Майя Санду вступила в должность президента Молдовы.

В ходе своего выступления она, перейдя сначала на русский, а потом на украинский и гагаузский языки, обратилась к национальным меньшинствам, населяющим Молдову. “На каком бы языке вы ни говорили, я обещаю, что уважаю вас, и вы можете рассчитывать на меня... Я буду бороться против тех, кто нас обворовывает и доводит до обнищания. Я буду действовать в интересах всех граждан, чтобы повысить уровень жизни”, — отметила она.

Источник: УНН
Теги: Украина, Молдова
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