"Белорусские записи": Нацполиция получила информацию о возможных заказчиках убийства Шеремета

КИЕВ. 4 января. УНН. Национальная полиция Украина заявляет, что получила в распоряжение информацию о возможных заказчиках убийства Павла Шеремета. Об этом говорится в заявлении НПУ, обнародованном после того, как в СМИ появились записи о вероятной причастности белорусских спецслужб к убийству Шеремета, передает УНН.

“В декабре 2020 года следствие Нацполиции получило с помощью Службы внешней разведки Украины определенную информацию, представляющую интерес в расследовании подрыва журналиста Павла Шеремета в 2016 году. Документы и аудиозаписи, крайние из которых датированы 2012 годом, уже поступили в распоряжение следствия и представляют интерес с точки зрения установления заказчиков преступления. Фрагменты информации, которая есть в распоряжении следствия Нацполиции, опубликованны в сети Интернет”, — заявили в полиции.

Сообщается, что на обнародованных записях неустановленные лица обсуждают вопрос убийства журналиста Павла Шеремета. В частности, отмечалось на варианте отравления с использованием токсичных веществ, а также подрыв.

“На данный момент следствие Нацполиции получило разрешение на проведение следственных действий в одной из европейских стран. Кроме того, лицо-распорядителя передаваемой информации пригласили для проведения необходимых следственных действий”, — говорится в заявлении.

Отметим, ранее сегодня в СМИ появились записи, на которых якобы обсуждается возможность подрыва автомобиля журналиста Павла Шеремета по приказу Александра Лукашенко.

На записях — разговоры председателя Комитета госбезопасности Беларуси в 2008-2012 годах Вадима Зайцева, которые были переданы белорусской оппозицией.

Так, Зайцев в апреле 2012 года во время инструктажа сотрудников контртеррористического подразделения КГБ “Альфа” в Минске обсуждал способ убийства Шеремета, который в то время жил в России.

Напомним, 20 июля 2016 года, около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве. В результате взрыва погиб известный журналист Павел Шеремет.

Более года назад правоохранители назвали подозреваемых в убийстве Павла Шеремета: Яна Дугарь, Андрей Антоненко, супруги Инна и Владислав Грищенко, Юлия Кузьменко.

В мае 2020 года, по данным стороны защиты, досудебное расследование по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета завершили.